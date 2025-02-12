Винисиус начал переговоры с «Реалом» о продлении контракта

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус начал переговоры о продлении контракта с мадридским клубом, сообщает The Athletic Football.

Винисиус подтвердил, что хочет остаться в мадридском клубе и желает завершить переговоры в течение нескольких дней.

Ранее сообщалось, что представители игрока и руководство «Реала» не могут сойтись относительно зарплаты Винисиуса по новому контракту. Сторона игрока отклонила первое предложение клуба и ждет более выгодного варианта.

По информации источника, текущая заработная плата Винисиуса составляет 15 млн евро без учета налогов и бонусов.

В текущем сезоне чемпионата Испании Винисиус провел 17 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять передач. Он второй бомбардир «Реала» после Килиана Мбаппе (16 голов+две передачи).