«Я готов быть униженным». Телохранитель Месси сделал громкое заявление

Яссин Чуэко, личный телохранитель звёздного нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси опубликовал пост в соцсети, отреагировав на завирусившееся видео, где выбежавший на поле болельщик сбил его с ног, когда Чуэко пытался помешать ему добраться до Месси.

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« Я х о т е л б ы в ы р а з и т ь и с к р е н н ю ю б л а г о д а р н о с т ь р а б о т н и к а м с л у ж б ы б е з о п а с н о с т и с т а д и о н о в в Г о н д у р а с е и П е р у з а и х п р о ф е с с и о н а л и з м и п о м о щ ь , к о т о р ы е б ы л и д л я м е н я п о и с т и н е б е с ц е н н ы . В мои обязанности не входит задерживать болельщиков, которые выбегают на поле. Это обязанность сотрудников службы безопасности стадиона. Но давайте будем честны: большинство из них — и я подчеркиваю «большинство», не обобщая, — не до конца сосредоточены на своих обязанностях. Вместо того чтобы обеспечивать безопасность, они больше заняты просмотром игры или фото- и видеосъемкой. И поскольку они не обращают внимания, я принял решение по собственной инициативе вмешаться и разобраться с ситуацией в случае такого вторжения. Пожалуйста, господа сотрудники службы безопасности, я прошу вас со всем уважением и серьёзностью: будьте бдительны. Делайте работу, за которую вам платят. Безопасность стадиона, игроков и болельщиков зависит от вас. Я всегда буду рядом, чтобы поддержать вас, всегда готов вмешаться, когда это необходимо. Но, если вы не сделаете свою часть работы, мне будет очень трудно справиться с этой миссией в одиночку. Я не знаменитость, и у меня нет эго. Я не зарабатываю 3 миллиона долларов в год, как могут утверждать некоторые СМИ. Я просто работник, как и миллионы других, каждый день выкладываюсь на полную, чтобы выполнить свою миссию с ответственностью и гордостью. Моя роль — обеспечить безопасность людей, с которыми я работаю, и не причинить вреда ни одному болельщику, и ради этого я готов сделать всё, что потребуется. Я готов бежать по полю в кроссовках. Упасть лицом вниз перед тысячами людей. Быть сбитым с ног и униженным, если это необходимо. Ничто из этого не имеет для меня значения. Потому что мой имидж не имеет значения — важна только моя миссия. И если однажды мне придётся отдать свою жизнь, чтобы выполнить свой долг, я сделаю это без колебаний», — написал Чуэко в на своей странице в одной из социальных сетей.

Чуэко — бывший спецназовец армии США, имеющий боевой опыт в Ираке и Афганистане, владеющий боевыми искусствами и участвовавший в нескольких боях ММА.