Иностранный футболист рассказал об опасениях родственников из-за его переезда в РФ

Иностранный футболист рассказал об опасениях родственников из-за его переезда в Россию
Хорватский футболист московского ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал об опасениях родственников из-за его переезда в Россию. Его слова приводит РИА Новости.
Иностранный полузащитник заявил, что семья опасалась за его безопасность.
«Было много вопросов об этом, но сейчас все уже знают, что в Москве нормальная ситуация, нормальная жизнь», — подчеркнул он.
Ранее Бистрович поделился, что ему очень близок российский менталитет. Хорват добавил, что его раздражают только пробки и морозы.
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Права на Бистровича с 2018 года принадлежат ЦСКА. За это время команда несколько раз отдавала игрока в аренду. Он выступал за калининградскую «Балтику», турецкий «Касымпаш» и «Фатих Карагюмрюк», итальянский «Лечче» и нидерландскую «Фортуну».