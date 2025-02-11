Иностранный футболист рассказал об опасениях родственников из-за его переезда в РФ

Хорватский футболист московского ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал об опасениях родственников из-за его переезда в Россию. Его слова приводит РИА Новости.

Иностранный полузащитник заявил, что семья опасалась за его безопасность.

« Б ы л о м н о г о в о п р о с о в о б э т о м , н о с е й ч а с в с е у ж е з н а ю т , ч т о в М о с к в е н о р м а л ь н а я с и т у а ц и я , н о р м а л ь н а я ж и з н ь » , — п о д ч е р к н у л о н .

Ранее Бистрович поделился, что ему очень близок российский менталитет. Хорват добавил, что его раздражают только пробки и морозы.

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Права на Бистровича с 2018 года принадлежат ЦСКА. За это время команда несколько раз отдавала игрока в аренду. Он выступал за калининградскую «Балтику», турецкий «Касымпаш» и «Фатих Карагюмрюк», итальянский «Лечче» и нидерландскую «Фортуну».