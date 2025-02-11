Медведева рассказала, сможет ли «Динамо» выиграть РПЛ в текущем сезоне

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что московское «Динамо» поборется за чемпионство в этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.

« Я д у м а ю , ч т о «Динамо» как минимум серьезно поборется за чемпионство, но загадывать точно не буду. Просто пожелаю ребятам выносливости и сил во второй половине сезона», — сказала Медведева.

В статусе лидера первую часть чемпионата России завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. «Динамо» занимает четвертое место, набрав 35 баллов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям МОК, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.