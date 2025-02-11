Ерохин объяснил, что повлияет на адаптацию Луиса Энрике в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением об адаптации бразильского новичка Луиса Энрике в команде. Он считает, что период адаптации будет недолгим, ведь в стане сине-бело-голубых есть много товарищей Энрике, с которыми он знаком со времён игры в Бразилии. По данным СМИ, «Зенит» заплатил за Луиса примерно € 33 млн.

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« У в е р е н , с е й ч а с п е р и о д а д а п т а ц и и у н е г о б у д е т н е д о л г и й , п о т о м у ч т о в к о м а н д е м н о г о р е б я т , с к е м о н о б щ а л с я р а н ь ш е , о б щ а е т с я , и м ы в с е в м е с т е п о м о ж е м е м у б ы с т р е е а д а п т и р о в а т ь с я . И о п я т ь ж е , т р е н е р с к и й ш т а б п о м о ж е т б ы с т р о у с в о и т ь к о н ц е п ц и ю , п р и н ц и п ы н а ш е й и г р ы , ч т о б ы о н м о г к о м ф о р т н о с е б я ч у в с т в о в а т ь и п р о я в и т ь с в о и л у ч ш и е к а ч е с т в а н а п о л е » , — п р и в о д и т с л о в а Ерохина «РБ Спорт».

Напомним, санкт-петербургский клуб объявил о переходе бразильского нападающего 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.