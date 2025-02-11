Стало известно, какую зарплату будет получать Пабло Солари в «Спартаке»

23-летний полузащитник «Ривер Плейта» Пабло Солари будет зарабатывать в «Спартаке» от € 2 млн в год, сообщает известный инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Ранее чемпионат сообщал, что «Спартак» подписал контракт с аргентинским полузащитником Пабло Солари сроком на 4,5 года. В сезоне-2024 Пабло сыграл за «Ривер Плейт» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 7 млн.

«Спартак» после 18 туров Российской Премьер-Лиги располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.