Новичок «Зенита» мог участвовать в договорных матчах

Новичок петербургского «Зенита» Луис Энрике мог участвовать в договорных матчах, передает UOL Sport.

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Луису Энрике заплатили подозрительную сумму, когда он выступал в чемпионате Испании после матча, в котором он получил желтую карточку.

Футболиста могли привлечь в качестве участника уголовного дела, но он избежал попадания в список обвиняемых.

Контракт между Энрике и «Зенитом» заключен на четыре года с возможностью продления еще на один год. Бразилец выступал за «Ботафого» с февраля 2024 года. Он провел за команду 38 матчей во всех турнирах, забив семь голов и сделав три результативные передачи.

В обмен на Энрике «Зенит» отдал двух бразильских игроков — Артур отправится в «Ботафого» в январе, Вендел присоединится к команде после завершения сезона.

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«Зенит» после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на втором месте в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака и лидирующий «Краснодар» имеют равное количество баллов — 39.