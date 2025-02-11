В «Зените» оценили слухи вокруг участия Энрике в подставных играх

Информация в бразильских СМИ об участии игрока петербургского футбольного клуба "Зенит" Луиса Энрике в договорных матчах является пустым слухом. Об этом ТАСС сообщил председатель правления "Зенита" Александр Медведев.

Ранее портал UOL сообщил, что Луис Энрике был фигурантом расследования по делу об участии в договорных матчах, но в итоге ему удалось избежать наказания.

" Я у ж е н е о д н о к р а т н о п р и з ы в а л н е п и т а т ь с я с л у х а м и , о с о б е н н о п р и п р а в л е н н ы м и п т и ч ь и м п о м е т о м и н а в о з н о й ж и ж е й " , - с к а з а л Медведев.

"Зенит" объявил о переходе Луиса Энрике 20 января из бразильского "Ботафого". По ходу карьеры Энрике также играл за бразильский "Флуминенсе" и испанский "Бетис". В составе сборной Бразилии полузащитник принял участие в 6 матчах, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей.