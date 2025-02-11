В «Зените» оценили слухи вокруг участия Энрике в подставных играх

Информация в бразильских СМИ об участии игрока петербургского футбольного клуба "Зенит" Луиса Энрике в договорных матчах является пустым слухом. Об этом ТАСС сообщил председатель правления "Зенита" Александр Медведев.
Ранее портал UOL сообщил, что Луис Энрике был фигурантом расследования по делу об участии в договорных матчах, но в итоге ему удалось избежать наказания.
"Я уже неоднократно призывал не питаться слухами, особенно приправленными птичьим пометом и навозной жижей", - сказал Медведев.
"Зенит" объявил о переходе Луиса Энрике 20 января из бразильского "Ботафого". По ходу карьеры Энрике также играл за бразильский "Флуминенсе" и испанский "Бетис". В составе сборной Бразилии полузащитник принял участие в 6 матчах, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей.