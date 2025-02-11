Трансферы недели в РПЛ

А «Пари НН» продолжает мощную закупку.

© Чемпионат.com

Трансферное окно в России по-прежнему открыто. Но клубы на прошедшей неделе сбавили темп покупок. И всё же несколько любопытных сделок мы увидели. Рассказываем о переходах в РПЛ с 4 по 10 февраля.

Тьяго Весино: «Велес Сарсфилд» → «Пари Нижний Новгород» (аренда)

«Пари НН» проводит одну из самых заметных трансферных кампаний зимы. Основная задача клуба – избежать вылета и попадания в стыки. И зимой клуб делает для этого всё возможное. Ранее в Нижний Новгород приехали форварды Вячеслав Грулёв и Александр Кокшаров, а также защитники Илья Агапов и Хуан Кастильо. Ещё один новичок – нападающий Тьяго Весино. 25-летний аргентинец арендован у «Велес Сарсфилд» на один год. В прошлом году он играл за чилийский «Уачипато» в аренде (забил шесть мячей в 12 матчах). Отметим, что у «Пари НН» есть опция выкупа 25-летнего форварда.

Мохаммад Горбани: «Оренбург» → «Аль-Вахда» (€ 1,25 млн)

Горбани оказался в «Оренбурге» зимой 2024 года. За это время иранец стал важным футболистом команды, провёл 33 матча и забил четыре мяча. А теперь полузащитник отправился в новое приключение. За € 1,25 млн его приобрела «Аль-Вахда» из ОАЭ. «Оренбург» близок к вылету из РПЛ, и легионеры, видимо, спешат покинуть клуб. Хотя Горбани мог бы помочь сохранить место в элите.

В июле 2024 года Гогуа заявил, что хотел бы играть за мадридский «Реал». Но пока что 30-летний защитник отправился на покорение российской Первой лиги. С начала сезона-2024/2025 Седрик выступал за «Химки», однако провёл всего четыре матча во всех турнирах. Скудно. Да и ничем полезным защитник не запомнился – и с ним расторгли контракт в начале февраля. Ивуариец принял решение вернуться в «Шинник», откуда и перебрался летом 2024-го в «Химки». Гогуа подписал контракт до конца сезона с опцией продления на один год.

Ливай Гарсия: АЕК → «Спартак» (€ 18,7 млн)

«Спартак» совершил самый крупный трансфер в своей истории. За 27-летнего форварда Ливая Гарсию москвичи не пожалели € 18,7 млн (данные Transfermarkt). Ранее тринидадец выступал за афинский АЕК, с которым выигрывал чемпионат и Кубок Греции. «Спартак» также рассчитывает, что Гарсия поможет клубу взять трофеи. Желательно — уже в мае 2025-го. Сам Ливай отметил, что удобнее всего ему играть в центре атаки, однако он неплох и на флангах. У Деяна Станковича появилась ещё одна опция в нападении. А у болельщиков «Спартака» — плюс один повод надеяться на золото РПЛ.

Йонуц Неделчяру: «Палермо» → «Акрон» (€ 130 тыс.)

Йонуц Неделчяру вернулся в РПЛ! Ранее защитник сборной Румынии выступал в России за «Уфу» (2018-2020). После этого игрок покатался по Греции (играл за АЕК) и Италии ( «Кротоне» и «Палермо»). А теперь Йонуца потянуло обратно. Неделчяру заключил соглашение с «Акроном» до конца июня 2027 года. Тольяттинцы заплатили за 30-летнего румына € 130 тыс. Не самая большая сумма за качественного защитника в расцвете сил.

Сид Ахмед Айссауи: ЦСКА → «МК Алжир» (аренда)

В феврале 2024-го ЦСКА договорился о сделке с алжирским УСМ по Сиду Ахмеду Айссауи за € 250 тыс. Но за прошедший год полузащитник ни разу не вышел на поле в составе москвичей. Летом его отправили в аренду в молдавский «Шериф», а теперь он едет на родину. Айссауи на шесть месяцев приютит «МК Алжир». В соглашение включено право выкупа 20-летнего футболиста. Войдёт ли Сид Ахмед в список «легендарных» игроков РПЛ с нулём матчей за свой клуб? Вероятность крайне высока.

На старте сезона-2024/2025 Димоски был игроком основы «Акрона». Однако ко второй половине осени северомакедонец плотно присел на скамейку. А теперь клуб отправил 23-летнего полузащитника в аренду. Вариант для Димоски подвернулся классный — сербский «Партизан». Летом 2025-го Боян вернётся из Белграда (пункта о выкупе нет). Новый клуб северомакедонца вряд ли возьмёт золото (отставание от «Црвены Звезды» — 21 очко). Но 22 февраля «Партизан» сыграет в «вечном» дерби. Возможно, Димоски выйдет на поле. И тогда гарантированно испытает одни из самых ярких эмоций в карьере.

Другие сделки