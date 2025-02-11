Семин высказался о предстоящем финале Зимнего Кубка

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящего матча между московским «Спартаком» и «Зенитом» в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ. Встреча состоится сегодня, 11 февраля.

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« Э т о т м а т ч и н т е р е с е н д л я б о л е л ь щ и к о в . Т у р н и р п е р е д в о з о б н о в л е н и е м ч е м п и о н а т а — п о л о ж и т е л ь н ы й м о м е н т д л я п о д г о т о в к и . Э т о т о в а р и щ е с к и е м а т ч и , в к о т о р ы х т р е н е р ы и щ у т л у ч ш и е в а р и а н т ы д л я с е б я : т е с т и р у ю т и г р о к о в , с м о т р я т , к т о в к а к и х к о н д и ц и я х н а х о д и т с я . Т а к и н а д о о т н о с и т ь с я к т а к и м м а т ч а м . Б у д е т л и м а т ч п р и н ц и п и а л ь н ы м ? П р и н ц и п и а л ь н о с т ь в с е г д а е с т ь , к о г д а и г р а ю т п р и н ц и п и а л ь н ы е ф у т б о л и с т ы . И г р о к и х о т я т б ы т ь в с т а р т о в ы х с о с т а в а х , н а с б о р а х и м н у ж н о с е б я х о р о ш о з а р е к о м е н д о в а т ь , ч т о б ы т р е н е р в и д е л и х в с т а р т е . П о э т о м у э т и и г р ы и н у ж н ы » , — с к а з а л Сёмин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в турнире принимали участие шесть клубов РПЛ. На шестой строчке финишировало московское «Динамо», на пятой — «Ростов». Четвёртое место занял ПФК ЦСКА, который в очном матче за бронзу уступил «Краснодару». Первое и второе место разыграют «Спартак» и «Зенит».

Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023 и 2024 годах становился московский «Спартак».