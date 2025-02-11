Акинфеев рассказал о драке с китайцами

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о китайских футболистах, которые, по его мнению, непременно устраивают драки и потасовки на поле. Вратарь рассказал о самом жёстком конфликте с китайцами во время матча. Акинфеев заявил, что в определенный момент китайские игроки начинают действовать жестоко и безрассудно.

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« Е с л и б р а т ь н а ш и х к и т а й с к и х д р у з е й , т о п е р в а я м о я д р а к а с о с т о я л а с ь с н и м и в М о с к в е . С б о р н а я М о с к в ы в С о к о л ь н и к а х п р о в о д и л а т о л и т о в а р и щ е с к и й м а т ч , т о л и т у р н и р б ы л в м а н е ж е «Спартака». Во втором тайме пошла мясорубка с китайской командой. Что мне запомнилось, они не соображали, что делают в тот момент. Прыгали двумя ногами в спину, в голову. Чисто кунг-фу, карате. На сборах у нас были матчи с китайскими командами, которые всегда заканчивались потасовкой. Та игра, что была крайней, я также сказал, что драка неизбежна. Поэтому держался подальше, чтобы приёмчик не получить», — сказал Акинфеев на видео для пресс-службы ЦСКА.

Интересно, что накануне ЦСКА обыграл в товарищеском матче китайский «Циндао Вест Кост» (2:1). В этой встрече также завязалась потасовка.