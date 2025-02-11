Глушаков может дебютировать за «Енисей» в матче с «Насафом»
Чемпион России и бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков может сыграть за «Енисей» в товарищеском матче против узбекского «Насафа», рассказал «Матч ТВ» спортивный директор красноярского клуба Михаил Комков.
Матч «Енисей» — «Насаф» проходит в турецком Белеке, после первого тайма счет 0:0. В игре будет три тайма.
Ранее «Матч ТВ» сообщал, что 38‑летний Глушаков тренируется с «Енисеем» для поддержания формы. Футболист на данный момент находится без клуба.