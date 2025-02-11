Глушаков может дебютировать за «Енисей» в матче с «Насафом»

Чемпион России и бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков может сыграть за «Енисей» в товарищеском матче против узбекского «Насафа», рассказал «Матч ТВ» спортивный директор красноярского клуба Михаил Комков.

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Матч «Енисей» — «Насаф» проходит в турецком Белеке, после первого тайма счет 0:0. В игре будет три тайма.

— Денис, возможно, выйдет в игре. Решение будет за главным тренером, — сказал Комков «Матч ТВ».

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что 38‑летний Глушаков тренируется с «Енисеем» для поддержания формы. Футболист на данный момент находится без клуба.