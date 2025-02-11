Новичок «Спартака» поделился своими впечатлениями от Москвы

23-летний аргентинский вингер Пабло Солари, перешедший в «Спартак», поделился своими впечатлениями от Москвы.

« Н у , н а с а м о м д е л е , с а м ы е п о з и т и в н ы е ! Я е щ ё м а л о ч е г о в и д е л в М о с к в е , н о м е н я о ч е н ь у д и в и л о , к а к в с ё к р а с и в о » , — с к а з а л С о л а р и в и н т е р в ь ю п р е с с - с л у ж б е клуба.

Стороны заключили контракт на 4,5 года. 23-летний аргентинец будет выступать за красно-белых под седьмым номером.

В сезоне-2024 Пабло сыграл за «Ривер Плейт» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 7 млн.