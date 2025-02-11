Новичок «Спартака» поделился своими впечатлениями от Москвы

Новичок «Спартака» Солари поделился своими впечатлениями от Москвы
23-летний аргентинский вингер Пабло Солари, перешедший в «Спартак», поделился своими впечатлениями от Москвы.
«Ну, на самом деле, самые позитивные! Я ещё мало чего видел в Москве, но меня очень удивило, как всё красиво», — сказал Солари в интервью пресс-службе клуба.
Стороны заключили контракт на 4,5 года. 23-летний аргентинец будет выступать за красно-белых под седьмым номером.
В сезоне-2024 Пабло сыграл за «Ривер Плейт» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 7 млн.