Агенты Винисиуса начали неформальные переговоры с ПСЖ

Агенты крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора инициировали неформальные переговоры с «ПСЖ» о потенциальном переходе бразильского футболиста во французский гранд. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на журналиста Сашу Тавальери.

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По информации источника, Винисиус может рассмотреть вариант с переходом в «ПСЖ», если он не договорится с «Королевским клубом» о повышении заработной платы по новому контракту. Подчёркивается, что данные переговоры могут использоваться стороной 24-летнего нападающего с целью давления на «Реал».

Ранее в СМИ появлялись сведения, что Винисиус отклонил первое предложение от «сливочных» о пролонгации трудового соглашения. Подчёркивалось, что на текущий момент игрок зарабатывает € 15 млн в год с учётом бонусов, однако окружение Винисиуса считает, что его оклад должен быть более высоким.