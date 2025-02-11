ПСЖ разгромил "Брест" в первом матче плей-офф Лиги Чемпионов

Первый матч плей-офф Лиги Чемпионов между "Брестом" и "ПСЖ" завершился разгромной победой парижан. Французский "Брест" принимал на своем поле "Пари Сен-Жермен" в рамках первого матча плей-офф Лиги Чемпионов за выход в 1/8 финала турнира. Игра завершилась крупной победой действующих чемпионов Франции. Счет в матче ударом с пенальти на 21-й минуте открыл португальский полузащитник "ПСЖ" Витинья.

На 45-й минуте вингер Усман Дембеле удвоил преимущество своей команды после паса защитника Ашрафа Хакими. На 66-й минуте Дембеле оформил дубль и довел счет до крупного. Ответный матч между командами пройдет в Париже в среду, 19-го февраля. Напомним, в 1/8 финала ЛЧ победитель пары "ПСЖ" - "Брест" встретится с "Ливерпулем" или "Барселоной".