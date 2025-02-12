"Брюгге" неожиданно обыграл "Аталанту"

Бельгийский "Брюгге" одолел на своем поле итальянскую "Аталанту" в матче первого раунда плей-офф Лиги чемпионов - 2:1.

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Фаворитом этой пары изначально казалась "Аталанта", которая в нынешнем сезоне в какой-то момент лидировала в своем национальном первенстве. В последнее время бергамаски чуть сдали, но, тем не менее, они продолжают бороться за победу в "серии "А". В то же время "Брюгге" всего во второй раз в истории принимает участие в плей-офф Лиги чемпионов.

Еще до перерыва команды обменялись голами: на точный удар Феррана Жутгла гости ответили голом экс-полузащитника московского "Спартака" Марио Пашалича. Во втором тайме итальянцы чуть больше владели мячом, но в итоге победу одержал "Брюгге" - уже на 94-й минуте арбитр Халил Мелер назначил пенальти в ворота бергамасков. К точке подошел Хокан Нильссон, и не промахнулся - 2:1.

Ответный матч между "Аталантой" и "Брюгге" пройдет в Италии 18 февраля.