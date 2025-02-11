"Зенит" обыграл "Спартак" и стал победителем Зимнего кубка РПЛ

Петербургский "Зенит" со счетом 3:0 обыграл московский "Спартак" в финальном матче Winline - Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ). Турнир завершился в Абу-Даби.

Забитыми мячами отметились Луис Энрике (16-я минута), Вендел (28) и Матео Кассьерра (32). Луис Энрике забил первый гол за "Зенит", он перешел в петербургскую команду в зимнее трансферное окно из бразильского "Ботафого".

Во втором тайме после одного из единоборств началась небольшая стычка между тренерскими штабами "Зенита" и "Спартака". По ее итогам были удалены главный тренер "Спартака" Деян Станкович и тренер "Зенита" Александр Анюков. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак вместе со Станковичем ушел на трибуну. За две желтые карточки с поля был также удален полузащитник "Спартака" Кристофер Мартинс.

В матче за третье место "Краснодар" со счетом 2:1 обыграл московский ЦСКА. В игре за пятую строчку "Ростов" разгромил столичное "Динамо" (4:0).

В первом туре после возобновления чемпионата России "Зенит" 1 марта примет ЦСКА, "Спартак" 2 марта дома сыграет с "Оренбургом". "Спартак" и "Зенит" проведут матч в рамках второго круга РПЛ в 21-м туре в Москве, встреча пройдет 16 марта.