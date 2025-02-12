Мостовой объяснил проблемы Соболева в «Зените»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, почему нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев долго адаптировался в команде Сергея Семака. 27-летний форвард перешёл в «Зенит» из «Спартака» минувшим летом. Ранее Александр играл за «Спартак». За этот период он принял участие в 140 матчах во всех турнирах, в которых отметился 58 голами и 32 результативными передачами. Действующий контракт нападающего с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.

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— Почему отстранение от основы «Спартака» так отразилось на форме Соболева, если он проходил сборы с командой?

— Если ты пропускаешь один тренировочный день, тебе требуется два для набора формы. Если пропускаешь две недели – нужно четыре. Когда мы выходим из отпуска, мне кажется, что я мяч трогаю впервые в жизни – так всё плохо. К этому нужно относиться с пониманием. Состояние Соболева после зимних сборов уже будет показательным, — сказал Мостовой.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.