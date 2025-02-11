Станкович почти подрался с тренерами «Зенита» в финале Зимнего кубка РПЛ

Между тренерскими штабами московского «Спартака» и петербургского «Зенита» произошла стычка во время финального поединка Зимнего кубка РПЛ. Об этом пишет Telegram-канал «Первый спорт».

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По ходу встречи главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу не понравилось решение, которое принял главный арбитр Кирилл Левников. Он высказал недовольство, после чего между тренерами обеих команд завязалась потасовка — сербский специалист стукнулся лбами с тренером петербуржцев Андреем Анюковым. Оба были удалены с поля.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак получил желтую карточку, однако принял решение вместе со Станковичем уйти на трибуны.

Поединок проходит на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, счет — 3:0 в пользу «Зенита».

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у подопечных Деяна Станковича 37 очков.