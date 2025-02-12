«Спартак» обязали бороться за чемпионство в 2025 году

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с odds.ru заявил, что столичный «Спартак», который за €18,7 млн усилился нападающим сборной Тринидада и Тобаго Ливаем Гарсией, всегда должен бороться за чемпионство.

По его словам, дорогие трансферы красно-белых, которые состоялись в текущее трансферное окно, не являются чем-то новым.

«Спартак» всегда покупал достаточно дорогих игроков, не только сегодня. Насчет их борьбы за чемпионство… «Спартак» изначально, с первого тура всегда должен бороться за первое место. Это команда с большим именем, которая имеет большое число поклонников», — заявил Семин.

Соглашение с 27-летним форвардом заключено до конца 2028 года. Футболист взял в команде 11-й номер и присоединится к команде на сборах в ОАЭ.

Первым клубом за пределами родины стал нидерландский «АЗ Алкмар». Также он выступал за израильские «Ирони» и «Бейтар». Последним клубом нападающего стал греческий АЕК, за который он выступал с 2020 года. В составе афинской команды Гарсия провел 160 матчей, в которых забил 56 мячей и сделал 27 результативных передач.

В сборной Тринидада и Тобаго Гарсия отличился 8 раз в 43 матчах.