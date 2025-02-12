«Разговор был бы короткий». Сперцян рассказал, как ответил бы на предложение от «Зенита»

Армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, как отреагировал бы на предложение от «Зенита».

Сперцян рассказал, как ответил бы на предложение от «Зенита»
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— Про интерес «Зенита» к тебе было много новостей.

— Да, но со мной никто не разговаривал. Я знал, что что-то есть, что есть интерес. Но даже если бы со мной кто-то из «Зенита» связался, разговор был бы очень короткий. Какие деньги бы предлагали значения не имеет, — сказал Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В текущем сезоне Сперцян сыграл за «Краснодар» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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