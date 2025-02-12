Капитан «Краснодара» рассказал о главном совете от Генриха Мхитаряна

Армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о дружбе с соотечественником Генрихом Мхитаряном, который успел поиграть за несколько европейских топ-клубов из Англии и Италии.

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— Ты можешь назвать Мхитаряна другом?

— Мы общаемся, переписываемся. Друг, да, могу так сказать.

— Какой самый важный совет от него получил?

— Слушать своё сердце. Это касается и сборной, и Европы. Советов может быть очень много, но решать надо только сердцем, чтобы потом никогда не жалеть. Я, конечно, и сам это понимаю, но от Генриха слышать такое важно, — сказал Эдуард Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.