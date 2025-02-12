Сербский защитник ЦСКА читает Достоевского на русском

Милан Гайич признался, что читает Достоевского на языке оригинала
Защитник ЦСКА Милан Гайич заявил, что достиг такого понимания русского языка, что уже может читать классиков, таких как Федор Достоевский.
Гайич выступает за ЦСКА с лета 2022 года. В этом сезоне 28‑летний серб провел 19 матчей и забил 1 гол. Контракт защитника с армейцами рассчитан до лета 2025 года.
— Понятно, что ошибки в речи присутствуют. Самое главное — я могу понимать партнёров и свободно с ними общаться. У меня так устроено в жизни, что если начинаю что‑то делать, то хочу этим заниматься на должном уровне. Сербский и русский языки похожи друг на друга, поэтому было не очень сложно. Сейчас я фокусируюсь на увеличении словарного запаса. Время есть, я ещё молодой. Я уже пробовал читать русскую литературу. Год назад начинал книгу, но ещё не был готов. Сейчас я уже могу читать литературу на русском, Достоевского, например. В школе в обязательной программе от Льва Толстого читал «Войну и мир», «Анну Каренину». У меня в семье было так, что сначала образование и книги, а потом уже — футбол. Я много читаю, жена — тоже. Можем детей уложить спать и пойти читать, это как ритуал, — заявил Гайич «Советскому спорту».
Сезон чемпионата России возобновится в конце февраля.
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