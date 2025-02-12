Сербский защитник ЦСКА читает Достоевского на русском

Защитник ЦСКА Милан Гайич заявил, что достиг такого понимания русского языка, что уже может читать классиков, таких как Федор Достоевский.

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Гайич выступает за ЦСКА с лета 2022 года. В этом сезоне 28‑летний серб провел 19 матчей и забил 1 гол. Контракт защитника с армейцами рассчитан до лета 2025 года.

— П о н я т н о , ч т о о ш и б к и в р е ч и п р и с у т с т в у ю т . С а м о е г л а в н о е — я м о г у п о н и м а т ь п а р т н ё р о в и с в о б о д н о с н и м и о б щ а т ь с я . У м е н я т а к у с т р о е н о в ж и з н и , ч т о е с л и н а ч и н а ю ч т о ‑ т о д е л а т ь , т о х о ч у э т и м з а н и м а т ь с я н а д о л ж н о м у р о в н е . С е р б с к и й и р у с с к и й я з ы к и п о х о ж и д р у г н а д р у г а , п о э т о м у б ы л о н е о ч е н ь с л о ж н о . С е й ч а с я ф о к у с и р у ю с ь н а у в е л и ч е н и и с л о в а р н о г о з а п а с а . В р е м я е с т ь , я е щ ё м о л о д о й . Я у ж е п р о б о в а л ч и т а т ь р у с с к у ю л и т е р а т у р у . Г о д н а з а д н а ч и н а л к н и г у , н о е щ ё н е б ы л г о т о в . С е й ч а с я у ж е м о г у ч и т а т ь л и т е р а т у р у н а р у с с к о м , Достоевского, например. В школе в обязательной программе от Льва Толстого читал «Войну и мир», «Анну Каренину». У меня в семье было так, что сначала образование и книги, а потом уже — футбол. Я много читаю, жена — тоже. Можем детей уложить спать и пойти читать, это как ритуал, — заявил Гайич «Советскому спорту».

Сезон чемпионата России возобновится в конце февраля.

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