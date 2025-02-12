«Манчестер Сити» установил антирекорд домашних матчей при Гвардиоле

«Манчестер Сити» установил статистический антирекорд по допущенным ударам в домашнем матче всего периода работы главного тренера Хосепа Гвардиолы. Об этом сообщает Opta Sport в социальной сети X.

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11 февраля «горожане» на своем поле проиграли мадридскому «Реалу» в первом стыковом матче Лиги чемпионов со счетом 2:3. По информации источника, испанская команда нанесла 20 ударов по воротам «горожан», из которых восемь достигли створа ворот.

По ходу матча «горожане» вели со счетом 2:1, но упустили преимущество. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответный поединок команды сыграют 19 февраля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 23:00 по московскому времени. Игра пройдет на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«Реал» — действующий чемпион турнира. В финале сезона-2023/24, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, мадридский клуб оказался сильнее дортмундской «Боруссии». Встреча завершилась со счетом 2:0.