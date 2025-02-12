Фернандеш не перейдет в «Спартак» или «Зенит» из «Бешикташа»

Полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш останется в турецком клубе, сообщает Sabah.

© Спорт день за днем

По информации источника, «черные орлы» отказались от продажи футболиста до лета 2025 года. Отмечается, что руководство команды хочет выкупить у «Бенфики» 50% прав на игрока, чтобы в будущем продать хавбека на выгодных условиях.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» очень близок к покупке Фернандеша. До этого были слухи о возможном переходе полузащитника в «Зенит».

В нынешнем сезоне португалец провел 33 матча, забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи. Контракт игрока с «Бешикташем» рассчитан до конца июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 17 млн евро.