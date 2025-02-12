Семак объяснил, почему ушел с поля вместе с удаленным Станковичем

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил свое решение покинуть поле вместе с удаленным наставником московского «Спартака» Деяном Станковичем во время финала Зимнего кубка РПЛ. Его слова приводит «Чемпионат.com».

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« Я п о ш е л с н и м , ч т о б ы н е м н о ж к о с н и з и т ь г р а д у с , т е м б о л е е ч т о п о д д е р ж и в а л п о н е к о т о р ы м р е ш е н и я м , к о т о р ы е б ы л и н е п р а в и л ь н ы е . Н а м о й в з г л я д , ч т о б ы и з б е ж а т ь к а к о г о - т о п р е и м у щ е с т в а о д н о й и з к о м а н д , п о ш ё л с н и м . П о с и д е л и и п о г о в о р и л и с н и м н а т р и б у н е » , — з а я в и л Семак.

По ходу встречи главному тренеру «Спартака» Станковичу не понравилось решение, которое принял главный арбитр Кирилл Левников. Он высказал недовольство, после чего между тренерами обеих команд завязалась потасовка — сербский специалист стукнулся лбами с тренером петербуржцев Александром Анюковым. Оба были удалены с поля. По итогам инцидента Семак получил желтую карточку, но вместе со Станковичем ушел на трибуны.

Матч завершился с результатом 3:0 в пользу «Зенита». Счет в поединке открыл Луис Энирке на 16-й минуте игры, для него этот гол стал дебютным за клуб. На 28-й минуте ворота соперника поразил Вендел, а окончательный результат установил Маттео Кассьерра через четыре минуты.