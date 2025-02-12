Семак объяснил, почему ушел с поля вместе с удаленным Станковичем

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил свое решение покинуть поле вместе с удаленным наставником московского «Спартака» Деяном Станковичем во время финала Зимнего кубка РПЛ. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Семак объяснил, почему ушел с поля вместе с удаленным Станковичем
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«Я пошел с ним, чтобы немножко снизить градус, тем более что поддерживал по некоторым решениям, которые были неправильные. На мой взгляд, чтобы избежать какого-то преимущества одной из команд, пошёл с ним. Посидели и поговорили с ним на трибуне», заявил Семак.

По ходу встречи главному тренеру «Спартака» Станковичу не понравилось решение, которое принял главный арбитр Кирилл Левников. Он высказал недовольство, после чего между тренерами обеих команд завязалась потасовка — сербский специалист стукнулся лбами с тренером петербуржцев Александром Анюковым. Оба были удалены с поля. По итогам инцидента Семак получил желтую карточку, но вместе со Станковичем ушел на трибуны.

Матч завершился с результатом 3:0 в пользу «Зенита». Счет в поединке открыл Луис Энирке на 16-й минуте игры, для него этот гол стал дебютным за клуб. На 28-й минуте ворота соперника поразил Вендел, а окончательный результат установил Маттео Кассьерра через четыре минуты.

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