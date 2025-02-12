«Барселона» продлила контракт с 36-летним Левандовским

Каталонская «Барселона» договорилась о пролонгации соглашения с опытным польским нападающим команды Робертом Левандовским, сообщает известное испанское онлайн-издание Mundo Deportivo. Действующий контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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По данным источника, поляк задержится в «Барселоне» до 2027 года. Роберт выступает за «сине-гранатовых» с 2022-го. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего нападающего в € 15 млн.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых забил 31 гол и сделал три результативные передачи.