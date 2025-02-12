В Европе восхваляют «Реал» и проходятся по Гвардиоле

В Испании считают, что счёт мог быть крупнее.

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«Реал» проигрывал «Манчестер Сити» до 86-й минуты. Но не сдался. Голы Браима Диаса, а потом и Джуда Беллингема всё изменили. Теперь никто не говорит о судействе (хотя вопросы очевидно были) – восхваляют «Мадрид». Заслуженно. Ведь «Реал» и правда смотрелся куда увереннее соперника. Через неделю нас ждёт ответная встреча плей-офф Лиги чемпионов. И она наверняка получится такой же горячей.

А вот как отреагировали европейские медиа на победу «Реала».

Marca: «Реал» наконец-то обыграл большую команду!»

« В о л ш е б н ы й в е ч е р д л я « Р е а л а » . Г д е о н е щ ё м о г б ы т ь ? К о н е ч н о , в Л и г е ч е м п и о н о в . К о м а н д а в п е р в ы е в ы и г р а л а н а « Э т и х а д е » п о с л е ш е с т и м а т ч е й т а м – д о э т о г о б ы л и т р и н и ч ь и х и т р и п о р а ж е н и я . Н е к о т о р ы е и з н и х б ы л и о ч е н ь т я ж е л ы м и . Н о к у д а в а ж н е е , ч т о «Реал» наконец-то обыграл большую команду в этом сезоне. Это, безусловно, плюс к уверенности, стимул для ответного матча. А победа с камбэком в компенсированное время получилась абсолютно заслуженной. Ведь у Анчелотти и «Реала» и правда была заноза в боку из-за неудачной серии против больших команд. Она уже породила некоторые сомнения. Тяжелее всего получилось с «Барсой», потом – ничья с «Атлетико», а ещё поражения от «Ливерпуля» и «Милана» на общем этапе ЛЧ. Но теперь «Мадрид» показал – всё это в прошлом. Да, те поражения были справедливыми, но если бы уступили и на «Этихаде» – справедливостью бы и не пахло. «Мадрид» был просто лучше».

AS: «Это была незаконченная симфония…»

Испанское медиа AS отмечает, что куда справедливее была бы победа «Реала» с более крупным счётом.

« Э т о м о г л а б ы т ь н е з а к о н ч е н н а я с и м ф о н и я , н о Б е л л и н г е м з а в е р ш и л е ё в д о б а в л е н н о е в р е м я . « М а д р и д » п о д н я л к о м а н д у Г в а р д и о л ы з а л а ц к а н ы , х о т я р а н ь ш е и м э т о н е у д а в а л о с ь . « М а н ч е с т е р С и т и » п о в е р ж е н , и п у с т ь в а с н е с м у щ а е т и т о г о в ы й с ч ё т – п о р а ж е н и е х о з я е в б ы л о а б с о л ю т н о п о д е л у . Х о т я у « М а д р и д а » т о ж е к у ч а п р о б л е м . В о з м о ж н о , и м е н н о Л и г а ч е м п и о н о в в е р н у л а и м ч у в с т в о о т в е т с т в е н н о с т и , в о з м о ж н о , и м е н н о з д е с ь о н и м о г у т х о р о ш о о б о р о н я т ь с я . В а т а к е в с ё с к л а д ы в а л о с ь н е и д е а л ь н о – Э д е р с о н п о с т о я н н о м е ш а л , н о в к о н ц о в к е о н к о м п е н с и р о в а л с в о и м и о ш и б к а м и в с е с п а с е н и я в н а ч а л е . Р о д р и г о и В и н и с и у с а б ы л о н е о с т а н о в и т ь . М б а п п е п о с т о я н н о н а п р я г а л ц е н т р а л ь н ы х з а щ и т н и к о в . Л у ч ш и й Б е л л и н г е м в е р н у л с я п о с л е п е р е р ы в а . А А с е н с и о п р и ш ё л н о в и ч к о м , н о в о з в р а щ а е т с я в е т е р а н о м . Д а ж е м и н и м а л ь н а я п о б е д а в д о б а в л е н н о е в р е м я п о с л е 2 0 у д а р о в к а з а л а с ь н е с о в с е м з а с л у ж е н н о й . О н и м о г л и п о б е ж д а т ь г о р а з д о к р у п н е е .

The Athletic: «Манчестер Сити» получил то, что заслуживает»

Одно из самых авторитетных спортивных медиа мира набросилось на Пепа Гвардиолу. Журналисты в очередной раз задались вопросом, не конец ли это для великого тренера?

« Г в а р д и о л а п о с л е м а т ч а з а я в и л , ч т о р е з у л ь т а т з а с л у ж е н н ы й . Я к о б ы т я ж е л о б ы л о о ж и д а т ь ч е г о - т о д р у г о г о о т к о м а н д ы , к о т о р а я д о б р а л а с ь д о п л е й - о ф ф , о д е р ж а в в с е г о т р и п о б е д ы в в о с ь м и м а т ч а х . К о г д а в с е у с п о к о я т с я , м о ж н о и п р а в д а п о д у м а т ь , ч т о « М а н С и т и » с н о в а п о л у ч и л т о , ч т о з а с л у ж и в а е т . Д в а п р о п у щ е н н ы х в к о н ц е м а т ч а г о л а с т а в я т к л у б в н е р е а л ь н о с л о ж н у ю с и т у а ц и ю . В о т в е т н о й и г р е н у ж н о б у д е т в з о й т и н а о г р о м н у ю г о р у , ч т о б ы с о х р а н и т ь ш а н с ы н а п р о х о д д а л ь ш е . А в е д ь н а 8 0 - й м и н у т е о н и п о в е л и 2 : 1 . П о с л е г о л а Х о л а н д а о т « С и т и » т р е б о в а л о с ь п о к а з а т ь с в о ю с т о й к о с т ь , с в о й д у х . Н о в м е с т о э т о г о м ы у в и д е л и п р о я в л е н и е х а р а к т е р а « М а д р и д а » – к о м а н д ы , к о т о р а я б ы л а п о д в и ж н е е и п р о н и ц а т е л ь н е е н а п р о т я ж е н и и б о л ь ш е й ч а с т и и г р ы . Е с т ь л и з д е с ь в о п р о с ы к т р е н е р у ? К о н е ч н о . В п р о ч е м , м ы з а д а ё м и х у ж е д а в н о . И п о л у ч а е м о т в е т , к о т о р ы й у ж е в с ё б о л е е о ч е в и д е н д л я м н о г и х » .

L'Équipe: «Вечная реальность»

Крупнейшее французское спортивное медиа отметило разницу между двумя командами на поле.

« М а н ч е с т е р С и т и » – э т о т е н ь с е б я п р о ш л о г о . О б э т о м г о в о р я т , и э т о п р и з н а ю т м н о г и е . Д а , «Реал» воспользовался таким подарком – они просто не могли пройти мимо, а Браим Диас и Беллингем помогли команде добиться результата. Через неделю мы снова увидим на сцене одного из главных фаворитов турнира. В то время как «Манчестер Сити» на данный момент находится в очень плохом положении. Это был не просто матч двух больших команд, но и дуэль двух звёздных нападающих. И из неё победителем вышел Холанд. Норвежец не забивал в четырех последних играх с «Мадридом», а тут дубль. Мбаппе же не реализовал несколько отличных моментов и забил всего один мяч».

Bild: «Это была месть за Винисиуса»

Немецкая газета назвала победу «Мадрида» реваншем за баннер, который вывесили болельщики «Ман Сити» в адрес Винисиуса Жунира. На нём были изображение Родри с «Золотым мячом» и подпись: «Перестань плакать».