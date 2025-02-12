В «Химках» отреагировали на информацию о бойкоте команды из-за зарплат

В подмосковных «Химках» отреагировали на информацию СМИ о бойкоте команды из-за задержки зарплат. Ранее появились слухи, что футболисты могут устроить бойкот товарищеского матча на сборах в Турции, если перед ними на закроют хотя бы часть задолженности. Позже также стало известно, что ряд иностранцев хочет покинуть клуб из-за невыплаты зарплаты.

« К о м а н д а р а б о т а е т в ш т а т н о м р е ж и м е . И н ф о р м а ц и я о т р е н и р о в к а х и к о н т р о л ь н ы х м а т ч а х е ж е д н е в н о п у б л и к у е т с я в н а ш и х с о ц с е т я х . Ф и н а н с о в а я с о с т а в л я ю щ а я — в н у т р е н н е е д е л о к л у б а , е ё н е к о м м е н т и р у е м . К о н т р а к т н ы е о б я з а т е л ь с т в а и с п о л н я л и с ь , и с п о л н я ю т с я и б у д у т и с п о л н я т ь с я » , — с о о б щ и л и в п р е с с - с л у ж б е « Х и м о к » к о р р е с п о н д е н т у « Ч е м п и о н а т а » В л а д и с л а в у К р у г л о в у .