Нападающий ЦСКА Койта рассказал, нравится ли ему жизнь в России

Нападающий московского ЦСКА Секу Койта рассказал, нравится ли ему жизнь в России.

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« П о п р и е з д е в Р о с с и ю я п о н я л , ч т о з д е с ь о ч е н ь х о р о ш и е л ю д и , м н е в с ё о ч е н ь н р а в и т с я . Т а к ж е м о г у с к а з а т ь к а к м а л и е ц , ч т о м н е о ч е н ь н р а в и т с я Р о с с и я , т а к к а к у н а ш и х с т р а н е с т ь м н о г о в и д о в с о т р у д н и ч е с т в а . Я с ч и т а ю , ч т о н а ш и с т р а н ы в о м н о г о м п о х о ж и » , — п р и в о д и т с л о в а К о й т а Т А С С .

За свою профессиональную игровую карьеру Секу выступал за «Лиферинг», «Вольфсберг», «Зальцбург» и другие команды.

В нынешнем сезоне Койта сыграл за ЦСКА 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 3 млн.