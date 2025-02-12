Хорватский футболист клуба РПЛ раскрыл сумму ежемесячных трат

Хорватский защитник самарских «Крыльев Советов» Доминик Ороз раскрыл сумму ежемесячных трат. Его слова приводит «РБ Спорт».

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По словам игрока, ему хватает около 1000 евро (98 тысяч рублей).

« М н е н у ж н ы д е н ь г и н а б е н з и н , ч т о б ы д о е х а т ь д о б а з ы . Т а м м о г у п о е с т ь . В е ч е р о м з а к а з ы в а ю ч т о - т о н а д о м , в р е с т о р а н ы к а ж д ы й д е н ь н е х о ж у . И н о г д а б е р у е д у с с о б о й с б а з ы . Я н е т о т п а р е н ь , к о т о р ы й т р а т и т н а т о и с е » , — д о б а в и л О р о з .

Ранее Ороз оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Футболист отметил, что ему хватило бы этой суммы, если бы он не ездил домой к родителям.

Ороз в нынешнем сезоне провел четыре матча в РПЛ. Он отметился двумя забитыми мячами.