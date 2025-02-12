Червиченко: чемпионские амбиции «Спартака» не имеют под собой почвы

Чемпионские амбиции «Спартака» не имеют под собой материальной почвы, считает Червиченко
«Спартак» может выиграть чемпионат России по итогам текущего сезона только по счастливой случайности, а не по игре, заявил «Матч ТВ» бывший владелец «красно‑белых» Андрей Червиченко.
Во вторник в Абу‑Даби завершился третий Зимний кубок РПЛ. «Зенит» впервые стал победителем турнира, обыграв в финале «Спартак» (3:0). Все три гола были забиты в первом тайме.
По итогам первой части сезона «Краснодар» и «Зенит» набрали по 39 очков, краснодарцы занимают первое место благодаря лучшим дополнительным показателям. «Спартак» идет третьим с 37 баллами.
— Я не сторонник делать выводы по результатам межсезонных турниров. Разные команды преследуют разные задачи. У каждого тренера свое видение, когда команда должна выходить на пик. У каждого своя программа, поэтому вполне возможно, что на финал «Спартак» уже вышел в функциональной яме. Смотрелся на самом деле ужасно, особенно первые 30 минут. Если бы не Левников, все могло бы еще хуже начаться — из двух нарушений в начале одно на пенальти точно тянуло. Но не в этом дело. «Спартак» в целом начал огрызаться, только когда «Зенит» забил три и остановился. Но повторюсь, вообще здесь нельзя делать выводов. Хотя на мой взгляд, все рассказы про то, как мы всех сейчас догоним и перегоним, не имеют под собой материальной почвы. По случаю, по счастью, по стечению обстоятельств «Спартак» все же может закончить первым, но точно не по игре. И то, что они догнали лидеров, абсолютно не результат их великих заслуг. Это просто два последних тура, которые абсолютно курьезно провели «Краснодар» и «Зенит». «Зенит» в двух матчах с аутсайдерами умудрился проиграть, а «Краснодар» набрал одно очко. Видимо, на тот момент в этих командах игроки решили, что каникулы начались и валяли дурака последние два тура. Но этого не повторится. Что касается «Спартака», то мы видели, когда «Зенит» включился — «красно‑белые» ничего не могли показать. Все равно в каждой линии у «Спартака» всего два‑три хороших игрока, которые соответствуют уровню своим визави в других командах. Максименко, Барко, а Угальде… Вы вчера видели этого великого нападающего. Некем брать, — сказал Червиченко «Матч ТВ».
Сезон чемпионата России возобновится 28 февраля.
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