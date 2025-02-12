Червиченко: чемпионские амбиции «Спартака» не имеют под собой почвы

«Спартак» может выиграть чемпионат России по итогам текущего сезона только по счастливой случайности, а не по игре, заявил «Матч ТВ» бывший владелец «красно‑белых» Андрей Червиченко.

© ФК «Спартак»

Во вторник в Абу‑Даби завершился третий Зимний кубок РПЛ. «Зенит» впервые стал победителем турнира, обыграв в финале «Спартак» (3:0). Все три гола были забиты в первом тайме.

По итогам первой части сезона «Краснодар» и «Зенит» набрали по 39 очков, краснодарцы занимают первое место благодаря лучшим дополнительным показателям. «Спартак» идет третьим с 37 баллами.

— Я н е с т о р о н н и к д е л а т ь в ы в о д ы п о р е з у л ь т а т а м м е ж с е з о н н ы х т у р н и р о в . Р а з н ы е к о м а н д ы п р е с л е д у ю т р а з н ы е з а д а ч и . У к а ж д о г о т р е н е р а с в о е в и д е н и е , к о г д а к о м а н д а д о л ж н а в ы х о д и т ь н а п и к . У к а ж д о г о с в о я п р о г р а м м а , п о э т о м у в п о л н е в о з м о ж н о , ч т о н а ф и н а л « С п а р т а к » у ж е в ы ш е л в ф у н к ц и о н а л ь н о й я м е . С м о т р е л с я н а с а м о м д е л е у ж а с н о , о с о б е н н о п е р в ы е 3 0 м и н у т . Е с л и б ы н е Л е в н и к о в , в с е м о г л о б ы е щ е х у ж е н а ч а т ь с я — и з д в у х н а р у ш е н и й в н а ч а л е о д н о н а п е н а л ь т и т о ч н о т я н у л о . Н о н е в э т о м д е л о . « С п а р т а к » в ц е л о м н а ч а л о г р ы з а т ь с я , т о л ь к о к о г д а « З е н и т » з а б и л т р и и о с т а н о в и л с я . Н о п о в т о р ю с ь , в о о б щ е з д е с ь н е л ь з я д е л а т ь в ы в о д о в . Х о т я н а м о й в з г л я д , в с е р а с с к а з ы п р о т о , к а к м ы в с е х с е й ч а с д о г о н и м и п е р е г о н и м , н е и м е ю т п о д с о б о й м а т е р и а л ь н о й п о ч в ы . П о с л у ч а ю , п о с ч а с т ь ю , п о с т е ч е н и ю о б с т о я т е л ь с т в « С п а р т а к » в с е ж е м о ж е т з а к о н ч и т ь п е р в ы м , н о т о ч н о н е п о и г р е . И т о , ч т о о н и д о г н а л и л и д е р о в , а б с о л ю т н о н е р е з у л ь т а т и х в е л и к и х з а с л у г . Э т о п р о с т о д в а п о с л е д н и х т у р а , к о т о р ы е а б с о л ю т н о к у р ь е з н о п р о в е л и « К р а с н о д а р » и « З е н и т » . « З е н и т » в д в у х м а т ч а х с а у т с а й д е р а м и у м у д р и л с я п р о и г р а т ь , а « К р а с н о д а р » н а б р а л о д н о о ч к о . В и д и м о , н а т о т м о м е н т в э т и х к о м а н д а х и г р о к и р е ш и л и , ч т о к а н и к у л ы н а ч а л и с ь и в а л я л и д у р а к а п о с л е д н и е д в а т у р а . Н о э т о г о н е п о в т о р и т с я . Ч т о к а с а е т с я « С п а р т а к а » , т о м ы в и д е л и , к о г д а «Зенит» включился — «красно‑белые» ничего не могли показать. Все равно в каждой линии у «Спартака» всего два‑три хороших игрока, которые соответствуют уровню своим визави в других командах. Максименко, Барко, а Угальде… Вы вчера видели этого великого нападающего. Некем брать, — сказал Червиченко «Матч ТВ».

Сезон чемпионата России возобновится 28 февраля.

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