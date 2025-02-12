Семак оценил звездного новичка «Спартака» за €20 млн

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о новом нападающем «Спартака» Ливае Гарсии. Накануне форвард вышел на поле в финальном матче Зимнего Кубка РПЛ. Игра завершилась поражением красно-белых со счётом 0:3. Семак высоко оценил нового футболиста «Спартака».

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« Ч т о к а с а е т с я Г а р с и и , м ы е г о з н а е м п р е к р а с н о — э т о о ч е н ь и о ч е н ь х о р о ш и й и г р о к . С х о р о ш е й с к о р о с т ь ю , с х о р о ш и м у д а р о м . Д л я н а ш е г о ч е м п и о н а т а — б о л ь ш о й п л ю с , ч т о т а к и е и г р о к и к н а м п р и е з ж а ю т » , — с к а з а л Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Гарсия перебрался в «Спартак» из греческого АЕКа. О сделке было объявлено 7 февраля 2025 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 20 млн.