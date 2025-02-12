Бышовец объяснил трансферную политику «Зенита»

Бывший главный тренер сборной России и «Зенита» Анатолий Бышовец поделился мнением о трансферной политике сине-бело-голубых.

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В зимнее трансферное окно к петербуржцам присоединился правый вингер Луис Энрике. Сумма сделки составила 33 млн евро, однако за эту же сумму «Ботафого» приобрел у российского клуба Вендела и Артура. Первый отравится в Бразилию по окончании сезона РПЛ-2024/25.

« С е й ч а с в «Зените» немного революционный момент, когда нужно привнести в команду интригу, повышенную конкурентность. Трансферы связаны с тем, что есть игроки, которые сегодня не сумели быть конкурентами», — заявил Бышовец Metaratings.ru.

«Зенит» после 18 туров чемпионата России занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 39 очков.

1 марта сине-бело-голубые сыграют против ЦСКА. Встреча 19-го тура РПЛ состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 16:30 по московскому времени.