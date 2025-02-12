Капитана «Краснодара» обманули мошенники

Армянский полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, что занимается благотворительностью, а также вспомнил, как его обманули мошенники. Его слова приводит «Чемпионат.com».

« Н о у ж е н е с к о л ь к о р а з п о п а д а л с я н а ф е й к и , к о г д а р е ш а л п о м о ч ь ф и н а н с о в о . Н е д а в н о н а п и с а л ч е л о в е к а ж в W h a t s A p p , р а с с к а з а л к а к у ю - т о и с т о р и ю , п р и с л а л с к р и н ш о т ы , ч т о е м у у ж е п о м о г а л Антон Зиньковский. Я помог, а оказалось, что это обман. И все эти скриншоты фейковые», — поделился он.

В текущем сезоне Сперцян провел за «Краснодар» 25 матчей во всех турнирах. В этих встречах он забил шесть мячей и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до июля 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €20 млн.

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8 февраля в СМИ появилась информация, что английский футбольный клуб «Лидс Юнайтед» хочет купить полузащитника «Краснодара». Сообщалось, что в переходе футболиста заинтересован лично главный тренер коллектива Даниэл Фарке, который знаком со Сперцяном по работе в «Краснодаре». Вероятность сделки возрастет, если команда выйдет в Английскую премьер-лигу (АПЛ) по итогам сезона.

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