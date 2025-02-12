Лепехин высказался о кричалках в адрес Соболева

Константин Лепехин высказался о кричалках в адрес Александра Соболева.

Во время матча с «Зенитом» в финале Winline Зимнего кубка РПЛ (0:3) фанаты «Спартака» скандировали: «Соболев – ######!» Форвард пропускал игру.