Мостовой отреагировал на очередное поражение Слуцкого в Китае

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на третье подряд поражение «Шанхай Шэньхуа» в азиатской Лиге чемпионов. Сегодня, 12 февраля, состоялся матч 7-го тура азиатской Лиги чемпионов, в котором встретились японский «Иокогама Ф. Маринос» и китайский «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого. Команда российского тренера проиграла со счётом 0:1.

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« Ш а н х а й С л у ц к о г о » с н о в а п р о и г р а л в а з и а т с к о й Л Ч ? В с ё р а в н о . М н е в с ё р а в н о н а С л у ц к о г о и е г о к о м а н д у , о н — н е ф у т б о л ь н ы й ч е л о в е к » , — н а п и с а л Мостовой в телеграм-канале.

Сейчас «Шанхай» находится на 10-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе шесть очков. Для прохода в следующую стадию нужно попасть в восьмёрку лучших. Команде Слуцкого не хватает до топ-8 всего два очка.