Койта оценил перспективы ЦСКА выиграть РПЛ в этом сезоне

Нападающий ЦСКА Секу Койта оценил перспективы армейцев на победу в Российской Премьер-Лиге по итогам этого сезона. Койту выступает за ЦСКА с лета прошлого года. В нынешнем сезоне форвард провёл 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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« Я н е д о в о л е н т у р н и р н ы м п о л о ж е н и е м к о м а н д ы в т а б л и ц ы Р П Л , м е н я э т о н е у с т р а и в а е т . Ч е м п и о н а т е щ ё н е з а к о н ч е н , м ы н а ч а л и е г о с о д н о й м ы с л ь ю — с т а т ь ч е м п и о н а м и . Д а л ь ш е м о ж е т п р о и з о й т и в с ё ч т о у г о д н о . П о к а ч т о м ы п р о ш л и л и ш ь ч у т ь б о л ь ш е п о л о в и н ы п у т и . Н е з н а ю , ч т о б у д е т , н о м ы д о л ж н ы б о р о т ь с я д о к о н ц а з а п о б е д у в Р П Л , э т о е д и н с т в е н н а я м ы с л ь в н а ш и х г о л о в а х » , — п р и в о д и т с л о в а К о й т у Т А С С .

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА — шестой. На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.