Койта оценил перспективы ЦСКА выиграть РПЛ в этом сезоне

Нападающий ЦСКА Секу Койта оценил перспективы армейцев на победу в Российской Премьер-Лиге по итогам этого сезона. Койту выступает за ЦСКА с лета прошлого года. В нынешнем сезоне форвард провёл 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Койта оценил перспективы ЦСКА выиграть РПЛ в этом сезоне
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«Я недоволен турнирным положением команды в таблицы РПЛ, меня это не устраивает. Чемпионат ещё не закончен, мы начали его с одной мыслью стать чемпионами. Дальше может произойти всё что угодно. Пока что мы прошли лишь чуть больше половины пути. Не знаю, что будет, но мы должны бороться до конца за победу в РПЛ, это единственная мысль в наших головах», приводит слова Койту ТАСС.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА — шестой. На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.

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