На чемпионате мира — 2034 не будет алкоголя

В Саудовской Аравии не разрешат алкоголь на время чемпионата мира — 2034. Об этом сообщил посол Саудовской Аравии в Великобритании принц Халид бин Бандар Аль Сауд, слова которого передает The Times.

« З д е с ь в о о б щ е н е т а л к о г о л я . Э т о с у х а я с т р а н а — к а к и в с л у ч а е с п о г о д о й » , — з а я в и л Б а н д а р А л ь С а у д .

Он добавил, что желающие выпить смогут это сделать, покинув страну.

Посол отметил, что Саудовская Аравия будет рада принимать людей в рамках своей культуры.

« Н о м ы н е х о т и м м е н я т ь е е р а д и к о г о - т о д р у г о г о . В ы ч т о , н е м о ж е т е ж и т ь б е з в ы п и в к и ? » — р е з ю м и р о в а л Б а н д а р А л ь С а у д .

На чемпионате мира — 2022 в Катаре Международная федерация футбола под давлением властей запретила продажу пива на стадионах. Алкоголь был доступен на территории фанатских зон, в других местах скопления болельщиков, а также на лицензированных площадках.