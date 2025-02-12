На чемпионате мира — 2034 не будет алкоголя

В Саудовской Аравии не разрешат алкоголь на время чемпионата мира — 2034. Об этом сообщил посол Саудовской Аравии в Великобритании принц Халид бин Бандар Аль Сауд, слова которого передает The Times.

На чемпионате мира — 2034 не будет алкоголя
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«Здесь вообще нет алкоголя. Это сухая страна как и в случае с погодой», заявил Бандар Аль Сауд.

Он добавил, что желающие выпить смогут это сделать, покинув страну.

Посол отметил, что Саудовская Аравия будет рада принимать людей в рамках своей культуры.

«Но мы не хотим менять ее ради кого-то другого. Вы что, не можете жить без выпивки?» резюмировал Бандар Аль Сауд.

На чемпионате мира — 2022 в Катаре Международная федерация футбола под давлением властей запретила продажу пива на стадионах. Алкоголь был доступен на территории фанатских зон, в других местах скопления болельщиков, а также на лицензированных площадках.

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