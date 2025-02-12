Деку: «Манчестер Сити» потратил € 200 млн, но «Барселона» не может себе этого позволить

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос об отсутствии новых подписаний в прошедшее зимнее трансферное окно.

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« Н а с е г о д н я ш н и й д е н ь н а м н е н у ж н о п р и в о з и т ь ч е т ы р ё х - п я т и н о в ы х и г р о к о в . С е й ч а с м ы с ч а с т л и в ы , п о т о м у ч т о у н а с м е н ь ш е з а б о т с п о д п и с а н и е м и г р о к о в , ч е м р а н ь ш е . « М а н ч е с т е р С и т и » п о т р а т и л € 2 0 0 м л н , н о м ы н е м о ж е м с е б е э т о г о п о з в о л и т ь » , — п р и в о д и т с л о в а Д е к у B a r c a U n i v e r s a l в с о ц с е т и Х ( р а н е е T w i t t e r ) .

После 23 сыгранных матчей «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги. В следующем туре сине-гранатовые сыграют с «Райо Вальекано». Встреча состоится 17 февраля.