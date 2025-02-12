Состав «Зенита» пополнил футболист из Сербии

Петербургский «Зенит» достиг договоренности с турецким «Фенербахче» о переходе сербского защитника Огнена Мимовича на правах аренды до конца сезона-2024/25. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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« Ф у т б о л ь н ы й клуб «Зенит» приветствует Огнена Мимовича в Петербурге и желает новых побед и трофеев — в составе сине-бело-голубых!» — говорится в заявлении «сине-бело-голубых».

В своей карьере 21-летний Мимович выступал за сербские «ОФК», «Чукарички» и «Црвену Звезду».

В августе 2024 года футболист дебютировал в еврокубках — он вышел на поле в матче квалификационного раунда Лиги чемпионов против норвежского клуба «Буде-Глимт» и отметился забитым мячом. Всего на его счету 34 матча, один гол и три результативные передачи.

31 января 2025 года перешел в турецкий «Фенербахче».

В статусе лидера Российской Премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у подопечных Деяна Станковича 37 очков.