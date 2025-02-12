Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»

Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин выйдет в стартовом составе на первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов против португальской «Бенфики».

Полностью состав «Монако» выглядит следующим образом:

Вратарь: Радослав Маецкий;

Защитники: Вандерсон, Мохаммед Салису, Тило Керер, Крепин Диатта;

Полузащитники: Манес Аклиуш, Денис Закария, Али Эль-Мусрати, Александр Головин;

Нападающие: Брил Эмболо, Мика Биерит.

Встреча состоится на стадионе «Луи II» в Монако и начнется в 23:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Ранее главный тренер «Монако» Адольф Хюттер рассказал, что у полузащитника есть боли в лодыжке, которые беспокоят его уже несколько месяцев.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» занимает четвертое место, набрав 37 очков. На первом месте идет «ПСЖ», за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов. На второй строчке идет «Марсель».