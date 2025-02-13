В «Порту» был звездой и выиграл всё. Но почему Аленичев не потянул в «Роме»?

Сегодня бывшие команды россиянина сразятся в плей-офф Лиги Европы.

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Противостояние «Порту» и «Ромы» – возможно, самое интригующее в первом раунде плей-офф Лиги Европы. Между двумя этими клубами не так просто найти что-то общее, но их объединяет, например, звезда российского футбола Дмитрий Аленичев. О достижениях нашего полузащитника в португальском клубе – победах в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА – все прекрасно знают. Однако до переезда в Порту у Дмитрия не сложилась карьера в Риме, и эта история из его биографии менее известна. Вспоминаем, почему переход из «Спартака» в «Рому» не принёс Аленичеву славы.

Аленичев выиграл в «Спартаке» Олега Романцева всё, что можно было, и в 25 лет в статусе трёхкратного чемпиона России отправился покорять Европу. Летом 1998-го «Рома» выкупила полузащитника за 5 млрд лир (приблизительно $ 8 млн). Дмитрий привлёк внимание итальянцев в весенних матчах Кубка УЕФА. Красно-белые дошли до полуфинала, где дали бой «Интеру» – дважды уступили с минимальным счётом 1:2. Сам Аленичев выводил команду на поле с капитанской повязкой и забил в Милане: войдя в штрафную, классно убрал на замахе двоих и ударом от штанги послал мяч в сетку. Романцев не хотел отпускать лидеров «Спартака». Но к аргументам Дмитрия прислушался – дал добро на трансфер.

« Н е с к р ы в а ю : в И т а л и ю у е х а л н а к о н т р а к т в п я т ь р а з б о л ь ш е , ч е м б ы л в « С п а р т а к е » . Н о я п о с ч и т а л , ч т о в Р о с с и и у м е н я у ж е н е т м о т и в а ц и и . Т р и р а з а в ы и г р а л ч е м п и о н а т , д в а ж д ы – К у б о к , п р и з н а в а л с я л у ч ш и м ф у т б о л и с т о м . Д а , я м о г б ы е щ ё д в а - т р и р а з а в ы и г р а т ь ч е м п и о н а т и К у б о к , о д н а к о м н е э т о у ж е б ы л о н е и н т е р е с н о . В 2 5 с п о л о в и н о й л е т п о н я л : е с л и о с т а н у с ь в Р о с с и и – о с т а н о в л ю с ь в р о с т е . В 1 9 9 8 - м О л е г И в а н о в и ч Р о м а н ц е в п у б л и ч н о з а я в и л : в э т о м г о д у н и к т о и з «Спартака» не уедет. Но когда поступило предложение от «Ромы», я нашёл в себе силы пойти к Иванычу и по-мужски попросил: «Отпустите, здесь я могу начать деградировать». Романцев отнёсся с пониманием: «Конечно, Дима. Это твой путь», – рассказывал Аленичев в интервью для «Чемпионата».

Россиянин подписал пятилетний контракт с римским клубом. «Рома» в сезоне-1997/1998 финишировала на четвёртом месте в чемпионате Италии, и это было значительным прогрессом по сравнению с 12-м местом в предыдущем сезоне. Команда завоевала путёвку в Кубок УЕФА.

В июне Аленичев прилетел в Рим, где в отеле «Чичероне» состоялась его презентация. Сначала Дмитрий прошёл медобследование, потом ответил на вопросы местных журналистов. Конкуренция нашего полузащитника ждала нешуточная, так как по регламенту одновременно могли находиться на поле только три легионера из стран, не входящих в Евросоюз. В «Роме» их было больше. Вообще, состав римской команды впечатлял – итальянцы Франческо Тотти, Марко Дельвеккио, Дамиано Томмази, Луиджи Ди Бьяджо, Эусебио Ди Франческо, бразильцы Кафу, Алдаир, Антонио Карлос, Пауло Сержио, француз Венсан Кандела. Что ни фамилия, то Имя! Числился в команде и ещё один россиянин — Омари Тетрадзе, но он восстанавливался от тяжёлой травмы и не играл.

В «Роме» Аленичев прошёл через ужасную предсезонку, которыми славился Зденек Земан. В течение 23 дней тренер гонял звёзд так, что те голову не могли поднять! Каждое утро –10-километровый кросс на время. Мяч игроки получали на вечерних тренировках, но после такой нагрузки уже не хотели смотреть на него. В «Спартаке» Романцева хавбек привык к другому, к чисто футбольной интенсивной работе.

Тем не менее Аленичев попал в основу в первом же туре Серии А – дебютировал в матче с «Салернитаной». Россиянин действовал в центре поля вместе с Ди Бьяджо (будущим финалистом Евро-2000 в составе сборной Италии) и Ди Франческо. Премьера перед римской публикой прошла успешно – Дмитрий сделал голевой пас, а команда одержала победу со счётом 3:1.

Ещё через три дня экс-спартаковец забил свой первый гол за «Рому», поразив ворота «Силькеборга» в Кубке УЕФА. Даже Император Рима Тотти оценил перформанс Аленичева – поднял его на руки после победы. А спустя неделю россиянин отличился ещё раз — в матче Кубка Италии с «Кьево». В общем, дело пошло. Правда, после трёх туров Серии А Дмитрий оказался на скамейке, несмотря на то что команда ни разу не проиграла на старте и набрала семь очков. Однако уже в 5-м туре, выйдя на замену в игре с «Фиорентиной» при счёте 0:1, Аленичев помог «Роме» совершить яркий камбэк. Наш легионер сравнял счёт на 89-й минуте, а в компенсированное время гол Тотти принёс победу.

Тем не менее Земан не видел Аленичева твёрдым игроком стартового состава. В том сезоне Дмитрий 14 раз попал в основу в Серии А и Кубке УЕФА, 13 раз вышел на замену и в семи матчах оставался на скамейке до финального свистка. Короче говоря, превратился в игрока ротации. Россиянин больше не забивал, но сделал ещё три голевые передачи. Наверное, можно сравнить роль Аленичева в «Роме» с ролью Алексея Миранчука в лучшие периоды в «Аталанте».

Аленичев признавался, что с трудом находит себя в игре «Ромы», поскольку Земан предпочитает центральных полузащитников, которые больше любят обороняться. Да и в целом ставит относительно простой футбол. Хотя забивали при нём римляне много.

« Б ы в а л о , в «Спартаке» игра приносила удовлетворение даже в случае поражения, а тут всё наоборот, – рассказывал Дмитрий. – К сожалению, приходится обходиться без красивых комбинаций и следовать жёстким установкам тренера. Например, он похвалил Дельвеккио за показательный гол, который был забит в результате тривиального навеса с фланга. Мои партнёры стараются почаще использовать навесы вместо того, чтобы играть низом. А я к этому не привык, и перестроиться пока трудно… Вижу, что не очень вписываюсь в игру нынешней «Ромы». При расстановке 4-3-3 для меня редко находится место в стартовом составе».

Сезон-1998/1999 команда Земана завершила на пятом месте, отстав на одно-два очка от «Пармы» и «Фиорентины», которые получили путёвки в квалификацию Лиги чемпионов. «Рома» же снова довольствовалась попаданием в Кубок УЕФА. В Европе римляне дошли до четвертьфинала, где уступили «Атлетико» (дважды по 1:2). Аленичев вышел с первых минут в ответном домашнем матче. Финиш сезона получился у россиянина смазанным: Дмитрий заработал удаление во встрече с «Перуджей» и сломал ребро.

Перед сезоном-1999/2000 главным тренером «Ромы» стал легендарный Фабио Капелло. Ещё через год он приведёт римлян к чемпионскому титулу, а в тот сезон команда финиширует только шестой. Аленичева замена Земана на Капелло вряд ли обнадёживала. Дона Фабио тоже невозможно было назвать тренером, любящим «спартаковский футбол». Неудивительно, что первые туры Серии А Дмитрий начал в резерве. Но после того как россиянин в течение трёх дней оформил хет-трик в ворота «Витории Сетубал» в Кубке УЕФА и забил «Венеции» в чемпионате Италии, Капелло дал нашему полузащитнику пару шансов. Впрочем, потом Аленичев окончательно присел на скамейку и редко появлялся на поле.

« З н а ю , е щ ё р а б о т а я в « М и л а н е » , Капелло присматривался ко мне, – вспоминал Аленичев. – Наверное, он был рад встретить меня в «Роме», приняв дела у Земана. Капелло хорошо ко мне относился, хотя и выпускал не всегда. Объяснял: «Дмитрий, я не могу рисковать и использовать тебя одновременно с Тотти. Потерпи. Возможно, со временем схема изменится». Я с пониманием относился к ситуации и продолжал работать. Без обид».

Впрочем, с Капелло российский полузащитник проработал всего полгода. В январе 2000-го «Рома» отдала Аленичева в «Перуджу», а уже летом того же года итальянский клуб продал нашего легионера в Португалию. За римлян Дмитрий сыграл всего 43 матча и оформил 7+6 по системе «гол+пас». Никаких трофеев не выиграл. «Рома» так и не стала командой Аленичева, в отличие от «Порту» и «Спартака».