Тренер «Динамо» посоветовал российскому игроку попробовать себя в Европе

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что если футболист команды Константин Тюкавин хочет развиваться, то ему надо попробовать себя в Европе, передает Sport24.

« Е с л и о н х о ч е т р а з в и в а т ь с я , т о р а н о и л и п о з д н о е м у н у ж н о б у д е т в ы х о д и т ь и з з о н ы к о м ф о р т а . Е с л и в ы п а д е т х о р о ш и й ш а н с и з х о р о ш е г о клуба, конечно», — сказал Личка.

В текущем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах. В этих играх на его счету шесть забитых мячей и две результативные передачи. В последнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Ахматом» 1:1, при этом москвичи спаслись от поражения благодаря голу вратаря Игоря Лещука в добавленное время.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице.