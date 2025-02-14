Головин опубликовал забавный мем на День влюбленных

Полузащитник французского «Монако» и сборной России Александр Головин опубликовал забавный мем, посвящённый Дню влюблённых, который ежегодно отмечается 14 февраля. Футболист поздравил подписчиков лаконичной фразой:

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« В с е х с п р а з д н и к о м , б у д ь т е з д о р о в ы » .

На картинке, которую выложил Головин, запечатлён человек, признающийся в любви самому себе, с подписью:

« Я н а 1 4 ф е в р а л я » .

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В нынешнем сезоне Головин сыграл за «Монако» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 30 млн.