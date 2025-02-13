Экс-футболист «Зенита» назвал клуб, за который болеет вся Россия

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что вся Россия болеет за московское «Динамо», передает «Матч ТВ».

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« К о г д а ‑ т о «Динамо» должно что‑то выиграть. Болеет вся страна за то, чтобы они выиграли чемпионат», — сказал Радимов.

В статусе лидера Российской Премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у подопечных Деяна Станковича 37 очков. Московское «Динамо» занимает четвертое место, имея в активе 35 баллов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям МОК, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.