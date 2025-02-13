Игрок «Зенита» Латышонок выбрал лучшего вратаря последнего десятилетия

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Евгений Латышонок в беседе с пресс-службой сине-бело-голубых выбрал лучшего голкипера минувшего десятилетия.

© Чемпионат.com

— Жень, Куртуа или тер Штеген?

— Куртуа.

— Куртуа или де Хеа?

— Куртуа.

— Куртуа или Льорис?

— Куртуа.

— Куртуа или Кейлор Навас?

— Куртуа.

— Куртуа или Нойер?

— Нойер.

— Нойер или Облак?

— Нойер.

— Нойер или Эдерсон?

— Нойер.

— Нойер или Чех?

— Чех.

— Чех или Алисон?

— Чех.

— Чех или Касильяс?

— Чех.

— Чех или Буффон?

— Буффон, — сказал Латышонок в опубликованном пресс-службой «Зенита» видео.

Джанлуиджи Буффон — итальянский вратарь, который завершил профессиональную карьеру в 2023 году, когда выступал за «Парму». Латышонок играет за «Зенит» с лета прошлого года, Евгений является воспитанником системы «Краснодара».