Игрок «Зенита» Латышонок выбрал лучшего вратаря последнего десятилетия

Голкипер «Зенита» Латышонок выбрал лучшего вратаря последнего десятилетия
Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Евгений Латышонок в беседе с пресс-службой сине-бело-голубых выбрал лучшего голкипера минувшего десятилетия.
— Жень, Куртуа или тер Штеген?
— Куртуа.
— Куртуа или де Хеа?
— Куртуа.
— Куртуа или Льорис?
— Куртуа.
— Куртуа или Кейлор Навас?
— Куртуа.
— Куртуа или Нойер?
— Нойер.
— Нойер или Облак?
— Нойер.
— Нойер или Эдерсон?
— Нойер.
— Нойер или Чех?
— Чех.
— Чех или Алисон?
— Чех.
— Чех или Касильяс?
— Чех.
— Чех или Буффон?
— Буффон, — сказал Латышонок в опубликованном пресс-службой «Зенита» видео.
Джанлуиджи Буффон — итальянский вратарь, который завершил профессиональную карьеру в 2023 году, когда выступал за «Парму». Латышонок играет за «Зенит» с лета прошлого года, Евгений является воспитанником системы «Краснодара».