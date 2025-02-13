Меньшиков назвал любимого футболиста в ЦСКА

Голкипер и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев является любимым игроком в составе армейцев для народного артиста РФ, художественного руководителя Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олега Меньшикова. Об этом он рассказал ТАСС.

" Л ю б и м ы й и г р о к ? С е й ч а с , к о н е ч н о , Игорь Акинфеев. Дай бог сил ему, пусть играет нам на радость", - сказал Меньшиков.

Акинфееву 38 лет, он является воспитанником ЦСКА. В составе московского клуба вратарь шесть раз становился чемпионом России, по семь раз выигрывал кубок и суперкубок страны. В 2005 году он стал победителем Кубка УЕФА. Вместе со сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы (2008) и четвертьфиналистом домашнего чемпионата мира (2018).