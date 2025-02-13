Меньшиков назвал любимого футболиста в ЦСКА

Меньшиков назвал Акинфеева любимым футболистом в ЦСКА
Голкипер и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев является любимым игроком в составе армейцев для народного артиста РФ, художественного руководителя Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олега Меньшикова. Об этом он рассказал ТАСС.
"Любимый игрок? Сейчас, конечно, Игорь Акинфеев. Дай бог сил ему, пусть играет нам на радость", - сказал Меньшиков.
Акинфееву 38 лет, он является воспитанником ЦСКА. В составе московского клуба вратарь шесть раз становился чемпионом России, по семь раз выигрывал кубок и суперкубок страны. В 2005 году он стал победителем Кубка УЕФА. Вместе со сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы (2008) и четвертьфиналистом домашнего чемпионата мира (2018).