Бабич ответил на вопрос о своем будущем в «Спартаке»

Сербский защитник московского «Спартака» Срджан Бабич заявил, что чувствует себя комфортно в столичном клубе и не планирует никуда уходить в ближайшем будущем. Ранее сообщалось, что футболистом интересуется саудовский клуб «Аль-Джазира».

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« И н т е р е с и з С а у д о в с к о й А р а в и и ? Я н е б у д у э т о к о м м е н т и р о в а т ь . Я о ч е н ь с ч а с т л и в б ы т ь в « С п а р т а к е » . О с т а н у с ь л и в «Спартаке»? Да», — приводит слова Бабича ТАСС.

Срджан выступает за «Спартак» с 2023 года, ранее он играл за "«Альмерию». В нынешнем сезоне сербский защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.