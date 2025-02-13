Игорь Акинфеев сравнил футболистов с солдатами, рассуждая о мотивации.

© Sports.ru

Игроки поделились мыслями в 1-м эпизоде сериала . Эпизод снимался по ходу сезона-2023/24.

« Р а н ь ш е т ы б о р е ш ь с я з а 2 - е м е с т о , з а н и м а е ш ь – п о п а д а е ш ь в Л и г у ч е м п и о н о в . Т ы п р е к р а с н о п о н и м а е ш ь , з а ч е м т ы э т о в с е д е л а л , – ч т о б ы и г р а т ь п р о т и в э т и х л у ч ш и х к о м а н д , в ы и г р ы в а т ь д л я б о л е л ь щ и к о в у «Реала». Сейчас играю в России – единственное: только чемпионство, только Кубок и Суперкубок. И все. Все остальное бессмысленно. Да и в целом сейчас, я думаю, и это бессмысленно», – сказал нападающий Федор Чалов.

« Я в о т с Ф е д е й т у т н е с о г л а с е н п о о д н о м у в о п р о с у . Ч т о з н а ч и т м о т и в а ц и ю т е б е и с к а т ь н а д о ? А ч е л о в е к , к о т о р ы й н а з а в о д е р а б о т а е т , – е м у м о т и в а ц и ю н а д о и с к а т ь ? О н в ш е с т ь у т р а в с т а е т , и д е т н а з а в о д . Е м у , к о н е ч н о , т о ж е н а д о е л о э т о в с е . Д е л о ф у т б о л и с т а – и г р а т ь . И н е н а д о с м о т р е т ь н и н а к о г о . Е в р о к у б к и , н е е в р о к у б к и … Т ы д о л ж е н в ы х о д и т ь : д в а ч а с а т р е н и р о в к а с у т р а , д в а ч а с а в е ч е р о м , и и г р а . В с е . В о т э т о м о т и в а ц и я , э т о н а р к о т и к д о л ж е н б ы т ь д л я т е б я – в х о р о ш е м с м ы с л е с л о в а . П о к а у т е б я е с т ь к о н т р а к т , т ы с о л д а т , т ы д о л ж е н с л у ж и т ь с в о е й к о м а н д е » , – п о д е л и л с я м ы с л я м и в р а т а р ь и к а п и т а н м о с к о в с к о г о к л у б а Игорь Акинфеев.

Отметим, что летом 2024 года Чалов покинул ЦСКА и перешел в греческий ПАОК.